Dia do Amigo: confira 20 frases e mensagens para enviar

O Dia do Amigo, no Brasil, ganhou força a partir da década de 1990. No entanto, a data foi comemorada pela primeira vez em 1970. Apesar de a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) ter definido o dia 30 de julho para a comemoração internacional, alguns países da América Latina – como o Brasil – mantém a tradição do dia 20 de julho.

A data foi sugerida por Enrique Ernesto Febbraro, filósofo argentino que criou a celebração. De acordo com a ONU, a data é uma oportunidade de realçar o poder da amizade como meio de motivar esforços de paz e construir pontes entre a comunidade. Assim, além das homenagens aos amigos pessoais, o dia pode ser usado para se conectar com outros públicos, como clientes.

Por isso, o oliberal.com separou 20 frases para usar com todos os grupos. Confira:

1. Neste Dia do Amigo, queremos celebrar a sua amizade e confiança! Agradecemos por fazer parte da nossa história!

2. A sua amizade é o que nos move a cada dia. Agradecemos por compartilhar sua história conosco e por nos ajudar a construir a nossa! Feliz Dia do Amigo!

3. Neste dia especial, desejamos a você um Dia do Amigo repleto de sorrisos e momentos felizes, assim como você nos proporciona!

4. Neste Dia do Amigo, celebramos a força da amizade que transforma o mundo e constrói um futuro mais divertido. Feliz Dia do Amigo!

5. Neste Dia do Amigo, agradecemos a oportunidade de tê-lo como cliente e amigo. É com sua parceria que trabalhamos sempre rumo ao sucesso!

6. Se os amigos são a família que nós escolhemos, te agradecemos por ser parte da nossa! Sua companhia é o que dá sentido à nossa jornada. Feliz Dia do Amigo!

7. Neste Dia do Amigo, celebramos a amizade que transforma o comum em extraordinário. Agradecemos por fazer parte da nossa história!

8. A gratidão é a chave para uma amizade duradoura. Por isso, neste Dia do Amigo, agradecemos por sua parceria e confiança em nosso trabalho!

9. Sua amizade nos inspira a continuar crescendo e oferecendo sempre o nosso melhor. Feliz Dia do Amigo!

10. Você é mais do que um cliente, é um amigo que faz a diferença na nossa história! Feliz Dia do Amigo!

11. Nossa maior conquista é ter você como nosso cliente e amigo. Sua confiança e parceria nos move a sempre buscar o melhor. Feliz Dia do Amigo!

12. Ter clientes que são como amigos é a nossa maior conquista! Agradecemos por sua fidelidade e confiança e desejamos um Dia do Amigo repleto de alegrias!

13. Neste Dia dedicado à amizade, celebramos a união, o companheirismo e a confiança que construímos juntos! Feliz Dia do Amigo!

14. Neste Dia do Amigo, queremos celebrar a alegria de ter você como cliente e amigo. Sua amizade é um presente para nós!

15. Amigo é aquele que te faz sentir parte de algo maior. Por isso, celebramos você, nosso cliente e amigo, que faz parte da nossa história e contribui para o nosso sucesso!

16. Por sua confiança em nosso negócio e por nos permitir fazer o que mais amamos: Feliz Dia do Amigo!

17. Assim como a força da amizade é essencial, sua confiança em nosso trabalho é o que move o nosso sucesso. Feliz Dia do Amigo!

18. Dia 20 de julho é dia de celebrar quem deixa nossos dias melhores. Neste Dia do Amigo, agradecemos por sua amizade que nos motiva dia após dia!

19. Hoje é dia de celebrar a amizade, e nós estamos aqui para te ajudar a fazer isso construindo lembranças cada vez mais especiais com seus amigos!

20. Neste Dia do Amigo, desejamos que as amizades verdadeiras te inspirem da mesma forma que você nos inspira a entregar sempre o nosso melhor!