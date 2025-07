Dia do Orgasmo: exibicionismo é apontado como fonte de prazer por 70% dos brasileiros

Celebrado nesta quinta-feira, 31 de julho, o Dia do Orgasmo chama a atenção para diferentes formas de prazer entre os brasileiros. Uma pesquisa realizada pela rede social adulta Sexlog, que reúne mais de 23 milhões de usuários, apontou que o exibicionismo é um dos principais gatilhos de excitação para parte significativa dos entrevistados.

Segundo os dados, 70% dos participantes afirmaram que o orgasmo é incentivado pelo ato de se exibir. Já 43,25% disseram que se sentem mais excitados ao saberem que estão sendo observados. Mais de 60% admitiram já ter atingido o orgasmo em situações em que se mostraram ao público, seja por meio de lives, fotos ou vídeos.

Provocação e desejo são gatilhos principais, aponta pesquisa

Para Mayumi Sato, diretora de marketing (CMO) do Sexlog, o prazer está ligado à provocação e à interação visual. “O sexo não precisa de roteiro. Às vezes, o tesão está no olhar, na tensão, na vontade contida. Para quem curte se exibir, o prazer nasce da provocação, de se mostrar, de saber que está sendo observado e desejado”, explica.

De acordo com ela, o desejo de ser visto pode ainda representar uma oportunidade de renda extra, se feito de forma responsável. “Existe uma procura crescente por prazer real, sem roteiros. No Hotvips, quem curte se exibir encontra um público que valoriza o amadorismo autêntico, transformando momentos de prazer em conteúdo”, complementa.

Olhar entre os indivíduos é fator de excitação para maioria

Entre os entrevistados, 75,24% destacaram a provocação como ponto de maior excitação ao serem observados, enquanto 55,10% disseram que o fator determinante é se sentirem desejados. Além disso, quase 83% relataram que se excitaram ao assistir a um orgasmo, o que, segundo o levantamento, confirma o estímulo de mão dupla entre quem vê e quem é visto.

Livecams e interatividade ganham espaço no Dia do Orgasmo

Outro dado revelado na pesquisa mostra que 81,7% dos usuários consideram o sexo com outras pessoas uma das melhores formas de comemorar o Dia do Orgasmo. Além disso, 12,44% se permitem vivenciar esse prazer ao vivo, por meio de transmissões na livecam do Sexlog, criando um ambiente de interação e compartilhamento com gemidos, performances e audiência em tempo real.