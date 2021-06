Modelo diz chegar ao orgasmo apenas com a ‘força do pensamento’: ‘Melhor que sexo’

A influencer Marcela Iglesias, de 44 anos, surpreendeu os fãs ao falar abertamente sobre sua vida sexual. Ela revelou, entre outras coisas, que consegue chegar ao orgasmo apenas usando a força do pensamento, sem ter relações sexuais.

Com cerca de 370 mil seguidores no Instagram, a modelo falou que abriu mão das bebidas alcoólicas e de comer carne para intensificar ainda mais o “momento do clímax”. Marcela contou que é tão “sintonizada com seu corpo” que não precisa ter relações sexuais ou se masturbar para chegar ao orgasmo. Para isso, usa uma técnica que “estimula a glândula pineal” e assim consegue “desintoxicar” a mente.

“Eu consigo estimular a minha mente e não preciso ser tocada para ficar excitada. O ambiente também é importante, mas controlo toda a situação com a minha mente”, revelou ela. Ainda disse onde são seus locais favoritos para “liberar a mente”: “Meus lugares favoritos são ao volante, passando pela rua da praia, ou perto de onde moro. Gosto de usar música e sons do oceano para criar um cenário na minha cabeça”, disse.

Ao falar sobre não tomar bebidas alcoólicas, Marcela explicou que quer deixar seu corpo o mais limpo possível: “Quero deixar o meu corpo livre e limpo para conseguir elevar minha mente a diferentes situações. Também carrego alguns protetores eletromagnéticos, como cristal e prata, para me proteger”, afirmou. “Eu sempre fiquei satisfeita com a minha vida sexual, mas ter a mente aberta me ajudou a ter orgasmos incríveis”, explicou.

Para aumentar ainda mais sua sensibilidade, a influencer disse ter feito um tratamento à base de seu próprio plasma sanguíneo que ajudou a melhorar sua experiência de chegar ao clímax com maior facilidade: “Combinar o procedimento com a minha imaginação faz com que eu não precise ser tocada. É melhor do que sexo”, completou.