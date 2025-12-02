Wagner Moura apresenta prêmio no Gotham Awards e anima redes sociais; veja reações

Wagner Moura apresentou a categoria Diretor Revelação ao lado da atriz Rose Byrne no Gotham Awards 2025. O evento ocorreu nesta segunda-feira, dia 1º, em Nova York (EUA).

A cerimônia marcou o início da temporada de premiações cinematográficas, que culmina com o Oscar. Na ocasião, o ator concorreu na categoria de Melhor Atuação pelo filme "O Agente Secreto".

Kleber Mendonça Filho também representou o Brasil na premiação, concorrendo na categoria Melhor Roteiro Original. Moura entregou o prêmio de Diretor Revelação a Akinola Davies Jr., por "A Sombra do Meu Pai".

Repercussão da presença brasileira

A aparição do ator brasileiro na cerimônia de premiação gerou grande entusiasmo nas redes sociais. Sua presença despertou muitas reações entre os internautas e fãs de cinema.