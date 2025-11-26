Dos rios às raízes: exposição transforma os maiores festivais da Amazônia em experiência sensorial

Uma viagem pela alma festiva da Amazônia foi o destaque em Belém durante o mês de novembro. A exposição 'Os Grandes Festivais da Floresta' transformou o Parque Shopping em um percurso sensorial pelas celebrações que marcam a identidade cultural da região: o Festival de Parintins, o Festribal de Juruti e o Sairé, de Alter do Chão. A mostra integra a programação cultural durante o período da COP30, com o objetivo de apresentar a riqueza das manifestações amazônicas a visitantes do mundo inteiro e ao público local.

Realizada até 27 de novembro de 2025, a exposição é uma travessia simbólica pelos rios da cultura amazônica. O percurso guiado por um rio cenográfico tem início sob a copa da Samaúma, árvore sagrada que simboliza força, ancestralidade e união dos povos da floresta.

Tradição, identidade e sustentabilidade

A mostra reúne figurinos, adereços, grafismos e esculturas originais que evidenciam a força estética e simbólica dos três festivais autenticamente amazônicos. Entre os destaques estão peças assinadas pelo artista Roberto Reis, referência na arte alegórica amazônica. A iniciativa mostra a cultura regional ao mesmo tempo que destaca a importância socioeconômica destes eventos que impactam de forma relevante o turismo, o comércio, o setor de serviços e a indústria, enquanto ecoam a preservação da floresta.

Mostra, que será realizada até 26 de novembro, é uma travessia simbólica pelos rios da cultura amazônica (Divulgação/Parque Shopping)

A curadoria da exposição é assinada por Larice Butel, historiadora com 15 anos de pesquisa sobre a cultura da Amazônia e atuação destacada no Festival de Parintins e na Festa do Sairé; e por Edvander Batista, etno-historiador com mais de 20 anos de pesquisa e experiências consolidadas no Festribal de Juruti e em Parintins.

Serviço:

Exposição “Os Grandes Festivais da Floresta”

- Data: Até 27 de novembro de 2025

Horário:

- Segunda a sábado: 10h às 22h

- Domingos e feriados: 12h às 20h

- Entrada gratuita | Classificação livre | Sem necessidade de agendamento

- ⁠Produção: Maná Produções e Eventos.

- ⁠Curadoria: Larice Butel e Edvander Batista.

- Apoio: agremiações culturais, artistas da região Norte, Boi Caprichoso, Boi Garantido, Tribos Munduruku e Muirapinima, Botos Cor-de-Rosa e Tucuxi.