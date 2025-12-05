Markinho Duran realiza pré-Réveillon com rock na Baía do Guajará

Neste domingo (7) de dezembro de 2025, o cantor paraense Markinho Duran prepara um evento especial, o "Pré-Réveillon White", a bordo de um catamarã na Baía do Guajará, em Belém, no Pará. Com a temática "Nas Ondas do Rock", o show promete um passeio musical inesquecível, com a participação do DJ Hunter, convidando o público a vestir branco para celebrar o espírito de renovação e as boas vibrações de ano novo.

Conhecido como um dos nomes mais representativos do pop rock paraense, Markinho Duran será o anfitrião da festa. O repertório musical, que une nostalgia e contemporaneidade, reflete sua carreira de quase quatro décadas. O DJ Hunter complementa a experiência com um setlist especial, tornando o show a bordo ainda mais marcante.

Programação e Rota do Show Flutuante

A concentração para o evento está marcada para as 14h, no porto da Marina Regional. A saída da embarcação está prevista para as 15h30. O percurso cuidadosamente planejado levará o público a apreciar as paisagens mais emblemáticas da capital, passando por pontos turísticos como o Ver-o-Peso, o porto, a Estação das Docas e o Ver-o-Rio, antes de retornar à Marina.

"O evento tem como objetivo celebrar as nossas conquistas nesse ano de 2025, que chega no seu último mês. O show com essa pegada de final de ano é para celebrar na cidade, com música, dança e muita energia positiva, uma prévia do que vem no final do mês, onde, às vezes, as pessoas não passam o Réveillon aqui, e com essa festa, temos a oportunidade de celebrar em casa", comenta Markinho Duran sobre a proposta do show flutuante.

Trajetória de Markinho Duran no Pop Rock Paraense

Com uma trajetória sólida iniciada em 1987, Markinho Duran é um artista que contribuiu significativamente para a cena musical do Pará. Ele integrou bandas históricas como a Violetha Púrpura, de 1990 a 1994, considerada um marco do rock local. Em 1989, participou da banda Arkadia, compondo a canção "Tarde Demais" em parceria com Lucinnha Bastos.

Desde 1997, Markinho Duran seguiu carreira solo, consolidando-se como um dos grandes nomes do pop rock paraense. O artista destaca-se por unir a vivência de seus sucessos à energia de trabalhos recentes, como o single "Até o Fim", lançado em 2025 em parceria com a banda Mahi, que mescla o pop rock local com uma sonoridade moderna.

Suas apresentações mais recentes valorizam cada vez mais o cenário e a cultura amazônica. Os shows flutuantes, por exemplo, proporcionam uma experiência sensorial e imersiva, unindo a navegação no Rio Guamá à música ao vivo.

Serviço: Pré-Réveillon White

Branco. Ingressos: Pagamento via Pix (chave: 04.0001.075.11424 da Barca).

Pagamento via Pix (chave: 04.0001.075.11424 da Barca). Observações: Proibido para menores de 16 anos. É proibida a entrada com alimentos e bebidas alcoólicas.