No final da tarde desta segunda-feira (14), artistas e familiares de Vicente Cecim usaram as redes sociais para prestar homenagem ao escritor. Walda Marques, Edyr Proença e Adriano Barroso foram alguns deles. Vicente Cecim morreu vítima da Covid-19, ele também fazia tratamento para um câncer. A família ainda não tem informações sobre o enterro do escritor.