Produtora paraense Adriana Camarão é finalista ao Prêmio Profissionais da Música

O Prêmio Profissionais da Música tem representante paraense em 2023. O projeto DNA Cultural, idealizado pela produtora paraense Adriana Camarão, é finalista na categoria Melhor Canal Digital da Música, dentro da modalidade Convergência, na premiação que ocorrerá entre os dias 1° e 4 de junho, na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Museu Nacional da República.

O DNA Cultural é um site de entretenimento surgido em 2018. O portal já realizou entrevistas e coberturas de eventos de artistas regionais, nacionais e internacionais. Além de ser um projeto incentivador de talentos, produz ainda shows e videoclipes exclusivos, promovendo a atualização e capacitação de artistas e produtores através de cursos, palestras, oficinas e workshops.

“Esse reconhecimento sendo finalista é muito gratificante. Uma vez que, temos grandes talentos regionais divulgados no site e sem dúvidas, levar o que é nosso para o Brasil e o mundo será um grande passo para a idealização de novas ideias ao DNA Cultural e conexões importantes”, destacou a produtora Adriana Camarão.

Dentre as ações realizadas pela DNA Cultural estão a DNA Fashion Music, Cursos de Produção Artística e Shows Especiais de Fim de Ano. Outro projeto é o “Videoclipe-se”, que produzirá videoclipes musicais exclusivos para o canal, como uma nova forma de promover e projetar os artistas.

“Além de permanecer com as coberturas de eventos, o DNA Cultural terá novos cursos capacitantes aos artistas e produtores, vamos voltar com o DNA Fashion Music que valoriza a música e a moda, teremos novas gravações de shows, entrevistas e 2023 vai contar com o super projeto agregado ao DNA Cultural que é o ‘Videoclipe-se’, trazendo clipes exclusivos ao canal. Sendo uma forma de fomentar a cultura e valorizar o autoral no Pará”, adianta Camarão.

Neste ano, o slogan do Prêmio Profissionais da Música (PPM) será “Temos um país para reconstruir”. O intuito é expor e reconhecer o esforço de tantos artistas nestes últimos anos difíceis para a categoria. A edição de 2023 serão premiadas as categorias das modalidades Produção (187 finalistas), Convergência (166 finalistas), Educação (94 finalistas) e Criação (395 finalistas).

A novidade é “A Parada da Música”, com destaque para as apresentações da cantora, compositora e cirandeira Lia de Itamaracá, e do compositor, cantor, instrumentista e artista plástico Renato Matos, ambos homenageados pelo PPM 2022/2023.

Serviço: Prêmio Profissionais da Música - 7ª Edição

De 1º a 4 de junho

Informações: www.ppm.art.br

Indicação: Livre