Carnaval do Rio de Janeiro: qual o samba-enredo da Grande Rio em 2024?

A Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio, ou simplesmente Grande Rio, é uma das 12 escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro que irão à Marquês de Sapucaí com seus sambas-enredo para, além da diversão, claro, disputar o título do carnaval carioca 2024.

Neste ano, as escolas se apresentarão no domingo (11) e segunda-feira (12), respectivamente. Abaixo, confira o samba-enredo da Grande Rio, que contará o tema nas roupas, músicas e estruturas no sambódromo do Rio de Janeiro.

Qual o samba-enredo da Grande Rio no Carnaval 2024?

O samba-enredo da Grande Rio em 2024 foi escrito pelos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad. A Escola apresentará na avenida a história mitológica da tribo tamoio, os Tupinambás do Rio de Janeiro, sobre a origem do mundo. De acordo com um valente tupinambá, os descendentes da primeira mulher e do único sobrevivente do dilúvio passaram a olhar com respeito a onça como significado de espírito maior. A lenda é perpetuada nos cantos e mitos de diversos povos.

"É preta, parda, é pintada, feita a mão / Suçuarana no sertão que vem e vai Maracajá, jaguatirica ou jaguar / É jaguarana, Onça Grande, mãe e pai", diz o refrão do samba-enredo

Outra parte do samba é: "Nosso destino é ser onça", que tem como base o estudo dos fragmentos sobre a cultura indígena do escritor Alberto Mussa.

