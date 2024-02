Carnaval do Rio de Janeiro: quais foram os sambas-enredo das escolas de samba 2023?

Todos os anos, durante o carnaval, as escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro surpreendem na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, com seus sambas-enredo, que dita a estética das fantasias, músicas e estruturas apresentadas no sambódromo carioca.

Em 2023, as escolas Beija-Flor, Grande Rio, Imperatriz, Mangueira, Mocidade Independente de Padre Miguel, Paraíso do Tuiuti, Portela, Porto da Pedra, Salgueiro, Unidos de Vila Isabel, Unidos do Viradouro, Unidos da Tijuca, que compõem o grupo especial do evento carnavalesco, levaram para a passarela temas conceituais e marcantes. Abaixo, confira quais foram os sambas-enredo das escolas de samba 2023 do Rio de Janeiro.

Samba-enredo Beija-Flor 2023

"Brava Gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência”. Ao contrário do que pensam, a Escola vai contar a história da Independência da Bahia, ao invés do Brasil. O samba defendido por Neguinho fará dueto com a cantora Ludmilla.

Samba-enredo Grande Rio 2023

“Ô Zeca, o pagode onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar!”. Homenagem a Zeca Pagodinho e a Xerém. Destaque para o samba.

Samba-enredo Imperatriz Leopoldinense 2023

“O aperreio do cabra que o Excomungado tratou com má-querença e o Santíssimo não deu guarida”. A Escola contou a história de quando Lampião morreu e foi para o inferno e para o céu, inspirada no cordel. O samba tem sido destacado pela ousadia.

Samba-enredo Mangueira 2023

“As Áfricas que a Bahia canta”. Com a musicalidade sendo um destaque, a Escola retratou a história sobre o protagonismo feminino - sendo o tema protagonista -, racismo e como isso foi transformado em Carnaval. Apresentar a musicalidade baiana com base nos cortejos afros.

Samba-enredo Mocidade Independente de Padre Miguel 2023

“Terra de meu Céu, Estrelas de meu Chão”. Propôs uma viagem ao Alto do Moura, em Caruaru, e homenagear o Mestre Vitalino.

Samba-enredo Paraíso do Tuiuti 2023

“O Mogangueiro da Cara Preta”. Narrou a história de como o búfalo chegou a Ilha de Marajó, no Pará. A Escola fez uma exaltação ao Pará e levou um samba animador.

Samba-enredo Portela 2023

“O azul que vem do infinito”. Contou o centenário da escola passeando pela história e os principais personagens. O enredo da Escola foi uma autocelebração.

Samba-enredo Salgueiro 2023

“Delírios de um paraíso vermelho”. Falou sobre a valorização da liberdade de expressão e mostrar como cada um pode construir o paraíso. Também homenageou o carnavalesco Joãosinho Trinta, em uma autoreferência.

Samba-enredo Unidos do Porto da Pedra 2023

“A Invenção da Amazônia: Um delírio do imaginário de Júlio Verne".

Samba-enredo Unidos de Vila Isabel 2023

“Nessa festa eu levo fé”. A Escola celebrou a origem das festas religiosas mais famosas do Brasil e trouxe um samba que pode crescer na avenida.

Samba-enredo Unidos do Viradouro 2023

“Rosa Maria Egipcíaca”. Narrou a história da fascinante Rosa Courana, a primeira mulher negra a escrever um livro no Brasil, morta em 1771 sob cárcere da Inquisição. O samba foi celebrado como o mais ousado.

Samba-enredo Unidos da Tijuca 2023

“É Onda Que Vai… É Onda Que Vem… Serei a Baía de Todos Os Santos a Se Mirar No Samba da Minha Terra”. Trouxe a história, musicalidade, beleza e cultura da Baía de Todos os Santos com um bom samba. O desfile retratou os tupinambás, caboclos, tal como os orixás e santos.

Quem foi a escola Campeã do carnaval do Rio de Janeiro em 2023?

Em 2023, a Escola Imperatriz Leopoldinense foi a campeã do Grupo Especial, conquistando seu nono título na elite do carnaval. A conquista quebrou o jejum de 22 anos sem ganhar.

(*Estagiário de jornalismo Gabriel Bentes sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)