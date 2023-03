Sapucaí: saiba quanto custa casar na passarela do Samba, no Rio de Janeiro

Muitos romances começam no Carnaval e a folia acaba sendo um marco dentro das relações que evoluem para um casamento. Quem deseja realizar o sonho de casar na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, pode reservar o sambódromo e escolher entre a Praça da Apoteose, o Museu do Carnaval, a pista de desfiles ou as arquibancadas. As informações são do G1.

Para casar no corredor da folia carioca tem um preço. A opção mais econômica custa R$ 1,2 mil, para realizar cerimônia só na pista de desfiles, entre os setores 3 e 9, das 8h às 18h, e em outro período que não seja a quadra momesca. Mas, quem deseja casar precisa se preparar e reservar a data com antecedência.

Já a locação mais cara pode chegar a R$ 26.360 e está incluso: permissão de uso da Praça da Apoteose, incluindo as arquibancadas dos setores 12 e 13, o Museu do Carnaval, o aluguel da pista entre os setores 3 e 9, - apenas para estacionamento de veículos - , além de mais duas diárias para montagem e desmontagem do evento do casamento. Os valores não incluem decoração, buffet e todos os demais serviços que um casamento precisa ter.



Confira a tabela de preços

Praça da Apoteose (incluindo as arquibancadas dos setores 12 e 13)

R$ 13.200 - por dia de evento realizado no período das 8h às 18h.

R$ 15.600 - por dia de evento realizado no período de 18h às 8h do dia seguinte.

R$ 2.440 - por dia durante a montagem e desmontagem de palcos, praticáveis, iluminação, som e outros equipamentos, no período compreendido entre 8h e 18h.

R$ 3.640 - por dia durante a montagem e desmontagem de palcos, praticáveis, iluminação, som e outros equipamentos, no período compreendido entre 18h e 8h do dia seguinte.

Museu do Carnaval para montagem de camarins:

R$ 2.160 - por dia de evento realizado no período das 8h às 18h.

R$ 2.760 - por dia de evento realizado no período de 18h às 8h do dia seguinte.

Pista de desfiles entre os setores 3 e 9:

R$ 720 - para estacionamento de veículos por dia de evento;

R$ 1.200 - por dia de evento realizado no período das 8h às 18h.

R$ 1.800 - por dia de evento realizado no período de 18h às 8h do dia seguinte

Pista de desfiles entre os setores 10 e 11:

R$ 1.440 - por dia de evento realizado no período das 8h às 18h.

R$ 2.160 - por dia de evento realizado no período de 18h às 8h do dia seguinte

Arquibancadas setor 1:

R$ 4.800 - por dia de evento realizado no período das 8h às 18h.

R$ 5.280 - por dia de evento realizado no período de 18h às 8h do dia seguinte

R$ 960 - por dia durante a montagem e desmontagem de palcos, praticáveis, iluminação, som e outros equipamentos, no período compreendido entre 8h e 18h.

R$ 1.440 - por dia durante a montagem e desmontagem de palcos, praticáveis, iluminação, som e outros equipamentos, no período compreendido entre 18h e 8h do dia seguinte.