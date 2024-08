Escolas de samba de Belém disputarão a música tema da Grande Rio no Carnaval 2025

As escolas de samba de Belém irão disputar a música tema da Grande Rio, que homenageará o Pará no Carnaval 2025. A competição envolverá nove agremiações da capital paraense e ocorrerá no dia 7 de setembro. Os dois vencedores seguirão para o Rio de Janeiro para a grande final, marcada para 28 de setembro.

Na segunda-feira, 12, será definida a localização da disputa em Belém, com expectativa de que ocorra no estacionamento do Porto Futuro, no bairro do Reduto. O evento será gratuito e contará com a presença da diretoria da Grande Rio e atrações musicais.

Além da competição, as Escolas de Samba Associadas (ESA) estarão em Florianópolis na quarta-feira, 14, para receber o prêmio de gestão carnavalesca, destacando Belém como a primeira cidade a adotar um modelo de carnaval sustentável. No dia 20 de agosto, as escolas de samba de Belém também irão ao Rio de Janeiro para apresentar o modelo de carnaval sustentável, a convite do presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, Gabriel David.