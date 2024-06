Grande Rio realiza festival de samba-enredo com agremiações de Belém para levar à Sapucaí

O diretor da escola de samba carioca Grande Rio, Tiago Monteiro, vai desembarcar em Belém, na próxima quarta-feira (05/06), para lançar as disputas da escolha de samba-enredo da agremiação, que levará em 2025 a cultura do Pará para a Sapucaí. O lançamento do festival ocorrerá no próximo dia 14 de junho com a presença do diretor da Grande Rio, representantes das escolas de samba do grupo especial de Belém e seus compositores.

Monteiro será recepcionado pelo presidente Escolas de Samba Associadas (ESA), Fernando “Guga” Gomes, e o empresário Jango Vidal, presidente de honra do Rancho Não Posso me Amofiná.

Segundo Guga, a visita marca o início de uma parceria cultural que destaca o enredo do próximo ano da agremiação carioca, centrado nos rios amazônicos e no carimbó, ritmo tradicional do Pará. Intitulado "Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós", foi inspirado em uma música de Dona Onete. A obra versa sobre as princesas turcas ajuremadas e a encantaria da Amazônia, celebrando o ritmo do carimbó.

"Sem dúvidas, é um protagonismo único, tanto para o estado do Pará quanto para a ESA como gerenciadora do carnaval paraense. É uma forma de reconhecimento nacional para as nove agremiações carnavalescas que compõem o grupo especial de Belém", afirmou o presidente da ESA.

Guga Gomes ressaltou a importância da troca cultural entre as agremiações e deixou no ar expectativas sobre a programação, que em breve será detalhada. "Este intercâmbio da ESA com a Grande Rio irá proporcionar uma agenda extensa para o protagonismo paraense na Sapucaí”, declarou.

Nove agremiações de Belém terão uma obra representando-as e disputando o festival. As finalistas de Belém irão ao Rio de Janeiro defender suas obras na quadra da escola de samba de Caxias. “Tem muita coisa boa vindo aí", concluiu o presidente da ESA.