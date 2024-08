Grande Rio: Sambas paraenses que disputam o Carnaval 2025 já podem ser conferidos nas redes sociais

O público já pode conferir os sambas-enredo de nove escolas paraenses que participam, com outros nove compositores do Rio de Janeiro, da disputa do samba-enredo oficial da escola de samba carioca Acadêmicos da Grande Rio. Essa agremiação, campeã do Carnaval 2022 da Cidade Maravilhosa, vai prestar homenagem ao Estado do Pará, na Marquês de Sapucaí, no desfile oficial das escolas em 2025. A Grande Rio terá como enredo "Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós". Uma grande seletiva dos sambas paraenses vai ocorrer no próximo dia 7 de setembro, quando, então, duas obras serão selecionadas em Belém para a etapa decisiva do concurso, juntamente com dois sambas a serem selecionados dos nove inscritos no Rio.

"As obras das nove escolas de samba paraenses inscritas na disputa de samba da Grande Rio para o Carnaval 2025 já estão disponíveis em nosso canal no YouTube! Já sabe, né?! Corre para não perder mais tempo e escutar demais essa safra super especial da nossa ala de compositores!", de acordo com postagem pela Grande Rio nas redes sociais. Como informa a escola de samba, a "Seletiva Paraense acontecerá no dia 07 de setembro e duas obras se classificarão direto para a semifinal da nossa disputa no Rio!", anunciou a escola de samba.

Sambas direto do Pará

Os sambas-enredo inscritos na Disputa de Samba da Grande são das agremiações carnavalescas do Pará:

Do Distrito de Icoaraci:

"Boêmios da Vila Famosa",

"Mocidade Olariense".

Do Guamá:

"Bole-Bole".

Da Pedreira:

"Embaixada de Samba do Império Pedreirense",

"Acadêmicos da Pedreira",

"Piratas da Batucada".

Do Umarizal

"Quem São Eles".

Do Jurunas:

"Rancho Não Posso Me Amofiná".

Da Cidade Velha:

"Deixa Falar".

Já os nove sambas-enredo inscritos no Rio de Janeiro são de:

Gabriel Simões & Cia;

Foca & Cia;

Elias Bililico & Cia;

Levy Dutra & Cia;

Diogo Nogueira & Cia;

Paulo Onça & Cia;

Derê & Cia;

João Carlos & Cia;

Denilson Sodré & Cia.

A Grande Rio informa que no último dia 26 deste mês iniciou o concurso de samba-enredo, recebendo inscrições na quadra da escola. Foram inscritos 18 sambas. A agremiação informa que a apresentação dos sambas será na quadra da escola, na rua Almirante Barroso, nº 5, Centro de Duque de Caxias (RJ), a partir das 20h, com entrada franca.

Thiago Monteiro, diretor de Carnaval da Grande Rio, celebra a excelente safra de sambas-enredo. "Estou muito feliz e satisfeito com a safra de sambas deste ano. Os compositores entenderam a sinopse, mergulharam nas encantarias e apresentaram excelentes obras. Essa disputa vai dar trabalho, mas como falamos aqui, ‘um trabalho bom’. Aproveito para agradecer a todos que se inscreveram", ressalta. No Rio, a disputa de samba será sempre às terças-feiras, às 20h.

Interação

O presidente das Escolas de Samba Associadas (ESA), Fernando Guga Gomes, informa ao Grupo Liberal, nesta quarta-feira (28), que o governador Helder Barbalho participou, no Rio de Janeiro no começo deste ano, do desfile da escola Acadêmicos da Grande Rio, e, então, a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, propôs que ele, Guga, promovesse uma intermediação entre as escolas de samba paraenses com a agremiação carioca.

"Então, eu passei a atuar para que houvesse um intercâmbio nesse sentido ao longo do ano, para que as escolas de samba do Pará fossem prestigiadas. E aí surgiu a proposta de se realizar uma Disputa de Samba-enredo, o que está em andamento, em que cada uma das nove escolas de Belém compôs um samba-enredo", repassa o dirigente da ESA.

Definição

Fernando Guga destaca que no dia 7 de setembro, a partir das 19h, no Porto Futuro, no centro de Belém, esses nove sambas-enredo compostos no Pará serão apresentados ao público, em uma grande festa deste desse gênero musical. Nesta festa, os jurados da Grande Rio que atuam no processo de definição das obras irão escolher os dois sambas paraenses.

A grande final da escolha do samba-enredo oficial da Acadêmicos da Grande Rio para o Carnaval 2025 será no dia 28 de setembro, na quadra da escola de samba. "Eu fico feliz com essa integração das escolas de Belém e a Grande Rio e acredito que vamos vencer essa disputa, para ter pela primeira vez um samba-enredo de compositor paraense, a partir de uma seletiva no Pará, sendo cantado na Marquês de Sapucaí", completa Fernando Guga.