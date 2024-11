Grande Rio anuncia Dona Onete no Carnaval 2025; Fafá de Belém também pode se juntar à escola

A escola de samba Grande Rio anunciou, na noite desta segunda-feira (11/11), que a cantora paraense Dona Onete marcará presença no desfile da agremiação durante o Carnaval 2025, na Marquês de Sapucaí (RJ). Além da rainha do carimbó chamegado, fontes próximas ao Grupo Liberal informaram que a escola está em fase de negociação com outra cantora paraense, Fafá de Belém, que também deverá desfilar pela agremiação, cujo enredo do próximo ano faz uma homenagem ao Pará.

Em publicação nas redes sociais, a escola carioca celebrou a chegada de Dona Onete com uma mensagem de boas-vindas. No vídeo, a artista expressou sua emoção e gratidão pelo convite, revelando todo o entusiasmo em poder viver esse momento.

"Vai ser baixinho em lugar onde eu possa me mexer. Se é para mostrar o que o meu Pará tem, eu quero tudo em vida. Obrigada por vocês lembrarem", declarou a cantora, que reforçou a alegria diante da reverência feita pela escola: "Eu tou emocionada, gente! Obrigada por esse convite tão especial!"

O samba-enredo escolhido pela Grande Rio para o Carnaval 2025 foi criado pela escola ‘Deixa Falar’, do bairro Cidade Velha, em Belém, que venceu o concurso da agremiação carioca. A final aconteceu no Rio de Janeiro, no dia 28 de setembro, após duas seletivas. Intitulado “A Mina é Cocoriô”, o samba foi inspirado no tema "Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós".

O samba vencedor é inspirado na música “Quatro Contas”, de Dona Onete, e explora a magia das entidades encantadas das pororocas, o fenômeno do encontro das águas do rio com o mar. Entre as referências culturais exaltadas pela letra estão as três princesas turcas Janira, Herondina e Mariana, além de elementos da cultura paraense, como a boiúna, o banho de cheiro e o patchouli.