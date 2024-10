Sorteio da ordem de desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial de Belém será nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (18), a partir das 20h, na quadra do Rancho Não Posso Me Amofiná, ocorre o sorteio da ordem de desfile das Escolas de Samba de Belém para o Carnaval 2025. Além desse momento, uma grande festa promovida pela Escolas de Samba Associadas (ESA), com show da Grande Rio, irá ocorrer no local.

O presidente da Esa, Fernando Guga Gomes, pontuou que o sorteio é um evento fundamental no calendário das escolas, pois é a partir deles que carnavalescos, artistas e presidentes fazem o seu planejamento de desfile.

“A Esa vem de um calendário extenso de eventos, de articulações, tudo para garantir um grande carnaval em 2025, o carnaval que intitulamos de o carnaval da floresta, com tema único: Amazônia. E a partir disso as escolas irão desenvolver seus desfiles, o sorteio vem dar esse norte, de quem abre, quem fecha, quem tem que planejar um desfile para noite ou a agremiação se prepara para desfilar com o dia raiando, enfim, a posição de desfile é o norte para que todo o resto aconteça, como horário de concentração e até dia, afinal desde esse ano o grupos especial de Belém, desfila em dois dias", destacou Guga, presidente da ESA.

Participam da festa também o grupo "Fé no Batuque" que irá abrir os trabalhos, seguido pelo "Batuque Cabano", com Bruno Costa e Fábio Moreno.

O sorteio da ordem de desfile será o grande destaque da festa, onde as escolas associadas terão a chance de definir a sua posição no desfile. Para encerrar a noite em grande estilo, a escola de samba Grande Rio, que irá homenagear o estado do Pará, na Sapucaí, em 2025, se apresentará, com um show especial do intérprete Evandro Malandro.

As escolas de samba que fazem parte da ESA e que estarão em destaque neste evento são: Bole Bole, Embaixada de Samba do Império Pedreirense, Acadêmicos da Pedreira, Quem São Eles, Deixa Falar, Piratas da Batucada, Rancho Não Posso Me Amofinar, Boêmios da Vila Famosa e a Mocidade Olariense, que conquistou o acesso ao Grupo Especial no último carnaval.

Para o próximo ano, que Belém irá receber a CP-30, o desfile na capital paraense terá como tema a Amazônia. Com destaque nos enredos para as questões como a defesa da floresta, a preservação dos rios, as lendas locais e o potencial científico oriundos da natureza.

O desfile oficial das escolas de samba do Grupo Especial 2025, acontecerá nos dias 14 e 15 de março, na Aldeia Cabana, na Pedreira.

Em 2024, a disputa foi vencida pela Bole Bole e Embaixada do Samba Pedreirense.

Agende-se

Data: sexta, 18

Hora: às 20h

Local: Quadra do Rancho Não Posso Me Amofiná - Tv. Honório José dos Santos, 758. Bairro do Jurunas.