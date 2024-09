Escolas de Samba Associadas de Belém recebe prêmio nacional por iniciativa sustentável

A Escolas de Samba Associadas de Belém (ESA) recebeu o prêmio de gestão sustentável, concedido pela Federação Nacional de Samba (Fenasamba), em um evento realizado em Florianópolis. Belém se destacou por ser a primeira capital a lançar o “Carnaval Sustentável”, uma proposta de cadeia produtiva voltada para a reutilização de materiais utilizados nos desfiles.

“Receber esse prêmio em nome da ESA é a certeza de que estamos no caminho certo. Belém já foi o segundo maior carnaval do país, mas uma série de erros, tanto na gestão das agremiações quanto por parte do poder público, nos fez perder esse destaque. Esse prêmio e a palestra que vou ministrar são, sem dúvida, o reconhecimento do carnaval de Belém no cenário nacional”, comentou Guga, presidente da ESA.

ASSISTA:

A iniciativa “Carnaval Sustentável” visa garantir que os materiais usados na confecção dos desfiles sejam reutilizados, minimizando os impactos ambientais e trazendo alegria para a população.

Além do prêmio, o carnavalesco paraense Guga apresentará o projeto “Carnaval Sustentável” no congresso da Fenasamba para todas as ligas gestoras de carnaval do Brasil, junto com o assessor jurídico da ESA, André Cavalcante.

“O Pará será sede da COP-30 em 2025, e o carnaval não poderia deixar de levantar essa bandeira em defesa da sustentabilidade, afinal, estamos no coração da floresta”, destacou André. Após o evento em Florianópolis, a ESA seguirá para o Rio de Janeiro, onde apresentará o projeto para a LIESA, gestora do carnaval carioca.