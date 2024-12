Adriane Galisteu diz que pensa em contar sua história com Senna após lançamento da série

Adriane Galisteu usou suas redes sociais, na noite desta segunda-feira (02/11), para se pronunciar pela primeira vez sobre a série ‘Senna’, da Netflix, que estreou na última semana e retrata a trajetória do piloto brasileiro Ayrton Senna. Em um vídeo compartilhado nos Stories do Instagram, a apresentadora expressou seu carinho pelo público e comentou sobre sua relação com o piloto, que durou um ano e meio até a morte dele, em 1994. Durante esse período, os dois planejavam se casar.

Galisteu, que é interpretada por Julia Foti na produção, aparece por apenas três minutos na série. Já o relacionamento de Senna com Xuxa, com quem ele namorou anteriormente, tem destaque maior, com um episódio inteiro dedicado a esse vínculo.

A apresentadora iniciou o vídeo agradecendo o carinho dos fãs e falou sobre a importância da série e de outras homenagens ao legado de Senna. "Estou aqui para agradecer o carinho e o cuidado de vocês comigo. Sei que vocês estão curiosos para saber minha opinião sobre tudo que está acontecendo. Todas as homenagens, sejam elas em forma de livro, filme, DVD, série, minissérie que dizem respeito ao Ayrton são todas maravilhosas, merecidas e muito, mas muito bem feitas", declarou.

Ela destacou a relevância de perpetuar a história de Senna para as futuras gerações e fez questão de ressaltar seu apoio às produções que celebram o legado do piloto.

"Nós temos a obrigação de perpetuar a história do Ayrton para todas as gerações. Eu sou a primeira a ver, a primeira a aplaudir, a primeira a me emocionar e levantar todas as bandeiras e dizer que a história dele tem que ser contada sempre", afirmou.

Adriane também aproveitou para destacar a importância do relacionamento que viveu com Senna, mesmo sendo apenas uma parte da história do piloto. "Eu sei que todos os artistas envolvidos deram o melhor e foram escolhidos a dedo para fazer o melhor. Fizeram o melhor, foram contratados para fazer o melhor. A gente não pode nunca deixar essa história passar ou morrer. Mas vocês sabem que eu nunca escondi que a história do Ayrton é muito maior do que meu relacionamento com ele", disse.

Galisteu ressaltou que a história vivida ao lado de Senna é uma parte importante de sua vida e merece ser reconhecida. "Eu vivi essa história, e eu estou falando para vocês não o que ouvi, não o que vi, mas sim o que senti, o que eu vivi. Gente, o que está acontecendo agora é a vida como ela é. É a vida como ela sempre foi, pelo menos para mim", afirmou Adriane.

Ela revelou que está considerando contar sua versão dessa história, algo que ela não havia feito até o momento. "A única novidade é que talvez esteja considerando a possibilidade de contar pela primeira vez esse último ano e meio da minha vida ao lado dele. E acho que vocês vão amar. Acho não. Tenho certeza de que vocês vão amar", concluiu.