Mulher flagra marido com outra e quebra o para-brisa do carro dele aos socos

Para se vingar do marido, uma mulher subiu em cima do capô do carro do esposo e quebrou o para-brisa do veículo. A reação violenta ocorreu após ela encontrá-lo com a amante dentro do automóvel, no último sábado (9). Não há informações de onde o caso ocorreu.

De acordo com testemunhas, o marido e a amante estariam trancados no carro quando a esposa chegou e tentou quebrar o vidro para bater no suposto casal. Como não conseguiu o feito, a mulher subiu em cima do automóvel e desferiu socos no para-brisa, pedindo que a população chamasse a polícia.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)