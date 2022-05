Pantanal: Maria Bruaca flerta com Alcides e público pede traição de Tenório: 'eu shippo esse chifre'

Maria Bruaca, personagem vivida por Isabel Teixera, ganhou a torcida do público no episódio de sábado (14) da novela Pantanal, da TV Globo, após ser rejeitada por Tenório (Murilo Benício), que nunca quer ter relações sexuais com a esposa, e ir flertar com Alcides (Juliano Cazarré). A web ficou enlouquecida com a cena e passou a pedir que Maria traísse o marido.

VEJA MAIS

No registro em questão, a mãe de Guta tentou seduzir Tenório, mas o fazendeiro voltou a recusar a amada alegando estar "cheio de problemas". A dona de casa foi até a cozinha e encontrou Alcides falando sozinho sobre Guta, sua filha. Ao ser questionado, o peão alegou que estava apenas tomando um ar. "Se de repente ocê quiser comer qualquer coisa, fala pra mim...", disse ela provocando.

A resposta ganhou aclamação da web e foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter; confira os tweets

[twiiter=1525280271074992129]

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)