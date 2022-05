'Ela não tem nenhum pudor e nem eu', revela ator que ganhou uma mordida de 'Muda'

Leandro Lima vive o peão Levi, de "Pantanal", e tem ganhados suspiros dos telespectadores. Ainda irá ao ar suas cenas íntimas com Bella Campos (Muda) e Isabel Teixeira (Maria Bruaca). Elas já foram gravadas, mas ainda não tem data para irem ao ar.

Porém, antes disso, o ator contou alguns detalhes sobre como esses momentos.

Ao Splash, Leandro disse que sexo e pegação não são como na vida real, que nas gravações elas pedem dinâmicas e conexões entre os atores milimetricamente calculadas. Além do mais, no set a equipe fica menor, para que ninguém se sinta desconfortável.

"É muito técnico. Uma equipe reduzida no set. Não é só falar para dois atores se pegarem. Existe uma coreografia: onde pegar, onde girar. Eu comparo a uma cena de ação", pontua.

Leandro contou uma situação inusitada que viveu com “Muda” nas gravações. Bella deu uma mordida nele de verdade: "Ela não tem nenhum pudor e nem eu. É uma ótima parceria. O diretor perguntou se ela podia me morder e eu deixei. Me arrebento mesmo, deixa comigo!", diz.

Mesmo tendo passado por isso, o ator conta que tem um pouco mais de receio com as suas companheiras de cena: “Tenho medo de machucar as atrizes na hora porque a pegada do Levi é forte, de peão. Não dá para fingir”.