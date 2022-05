Pantanal: conheça a história da onça Matí que participa da novela

A novela Pantanal da TV Globo já é um sucesso de público desde os primeiros capítulos, principalmente por conta da personagem Maria Marruá, interpretada pela atriz Juliana Paes. Na trama, Marruá se transformava em onça quando precisava proteger algum ente querido e o animal, a onça Matí, conseguiu brilhar em cena e conquistar os telespectadores.

A onça-pintada Matí, apesar de parecer raivosa, é bem dócil e tem apenas três anos. Ela é criada no Instituto NEX, que fica no estado de Goiás e resgata, reabilita e abriga onças há 21 anos. Conheça mais sobre a história da onça que atua na novela:

VEJA MAIS

Em entrevista ao portal Gshow, a coordenadora do Instituto, Daniela Gianni, contou que a história da onça Matí tem um início triste. O animal foi encontrado sem a mãe e resgatado por humanos. Por conta disso, não pode mais viver na natureza. “Como perdeu a mãe, foi cuidada por humanos e acabou perdendo o instinto selvagem. Algo cada vez mais recorrente, infelizmente”, disse a coordenadora.

Daniela complementa que o convite da emissora foi uma oportunidade de falar sobre o projeto e a história de Matí. "Matí é só mais uma das tantas onças que teve a sua liberdade ceifada pela maldade do homem. Mas, com esse convite da Globo, tivemos a oportunidade de transformar algo triste em algo positivo para a espécie. E, foi pela docilidade da Matí e seu temperamento mais calmo, que a escolhemos para representar a força da natureza na novela.", explica.

VEJA MAIS

A onça em cena

A atriz Juliana Paes contou que gravar com o animal foi cercado de protocolos e cuidados. Apesar de ser um animal dócil, a onça-pintada é um animal silvestre e a proximidade entre as duas foi feita através de computação gráfica e efeitos visuais.

A onça Matí em cena (Foto / Instituto NEX)

"A gravação com a onça foi diferente porque nós tivemos interação com a Matí. Foi cercada de protocolos e muito cuidado para não estressar o animal. A emoção com a onça foi a emoção de criar um contato íntimo com o bicho através do olhar", relembra.

Para as gravações, todos os animais que participam da novela têm licença do Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul (IMASUL). As secretarias estaduais do Meio Ambiente de Goiás e do Pará também foram consultadas.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)