'Pantanal: veja o que é um 'Boi Marruá' presente na novela da TV Globo

Nesta segunda-feira (28) foi a estreia a novela ‘Pantanal’, uma nova versão do sucesso criado por Benedito Ruy Barbosa, em 1990. O primeiro capítulo foi aclamado pelo público. Nas redes sociais, a paisagem e a fotografia da novela foram destaques. Isso porque misturam um enredo intrigante, cenário ambientado com animais nativos e de criação, típicos da região centro-oeste do Brasil.

A trama de ‘Pantanal’ é vivida por duas famílias: os Leôncio e os Marruás. Joventino, interpretado por Iradhir Santos, e filho José Leôncio, Drico Alves, decidem comprar um terreno e morar em uma região do ‘Pantanal’ para a criação de gado. Os dois são incentivados a lutarem por algumas terras. Pai e filho decidem caçar marruás para a fazenda.

Afinal, o que é um 'Boi Marruá'?

A palavra 'Boi Marruá' é muito usada por peões da centro-oeste do Brasil. Quer dizer o boi bravo, touro raivoso ou não domesticado. Normalmente esses animais entram nessa condição quando se perdem da manada e ficam selvagem. Aos proprietários têm dificuldades na captura desses o animal, porque passam a ser de grande porte e – em geral – perdem o tempo de serem abatidos para o comércio.

Confira alguns detalhes do 'boi marruá' de Pantanal

