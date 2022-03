‘Pantanal’: Mulher-onça e pacto com diabo; veja a história da novela

Na noite desta segunda-feira (28/03) será a estreia do remake de "Pantanal", na rede Globo. A nova trama das 21h, é inspirada no clássico dos anos 1990, mas promete novas emoções para prender o público. Cercada de mistérios e com uma pitada de histórias sobrenaturais, a novela mostrará conflitos familiares e muito romance. Veja a história de Pantanal:

Conflito familiar

A trama de "Pantanal" conta a história de Joventino e seu filho, José Leôncio, peões de comitiva na região pantaneira que aprendem que a melhor lição para domar os bois selvagens é respeitar a natureza. Quando Joventino, que tinha fama de enfeitiçar os animais, some na mata, seu filho passa a cuidar da fazenda da família e enriquece, mas sempre espera pelo retorno do pai.

Em uma viagem ao Rio, José Leôncio conhece Madeleine, por quem se apaixona e leva para viver no Pantanal ao lado dele. Madeleine dá à luz Jove, mas não se adapta longe da cidade grande e foge com o filho de volta para casa. José Leôncio manda uma generosa pensão ao filho mensalmente, mas mantém distância, enquanto Madeleine diz para o menino que seu pai está morto.

No Pantanal, o peão cuida de Tadeu, filho de Filó - funcionária da fazenda com quem ele se envolveu no passado - que é seu filho legítimo e possui os mesmos costumes. Mas nunca assume a paternidade do garoto.

José Leôncio e Madeleine (Reprodução: Divulgação)

A história de Juma

20 anos depois, na segunda fase da novela, Jove descobre que seu pai está vivo e decide ir em busca dele no Pantanal. Porém, ao se reencontrarem, percebem que carregam valores tão diferentes e nasce um conflito.

Jove, então, conhece Juma Marruá, que foi criada pela mãe, Maria Marruá, para saber se defender de tudo e de todos. Existe uma lenda que, assim como a matriarca, Juma se transforma em onça-pintada quando precisa enfrentar algum perigo. Do encontro dos dois, nasce um amor que precisará desafiar as tradições e expectativas para dar certo.

Maria Marruá (Reprodução: Divulgação)

Força sobrenatural

A novela "Pantanal" também ficou conhecida pelos seus personagens que carregam dons sobrenaturais. Além de Juma, outra figura marcante é o Velho do Rio. A entidade sobrenatural vive na maior parte do tempo na forma de uma sucuri, a maior serpente do Pantanal, e transmite os ensinamentos da natureza para quem cruza seu caminho.

O peão Trindade, vivido por Gabriel Sater, filho de Almir Sater - que deu vida ao personagem original- também carrega um lado místico. Os locais acreditam que ele tenha feito um pacto com o diabo ou possa ser a própria reencarnação dele.

