Ana Maria se veste de onça para promover novela Pantanal

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu o público ao surgir vestida como onça no Mais Você desta segunda-feira (28). A caracterização inusitada faz parte da estratégia de divulgação de Pantanal, nova novela das nove da Globo. "Vou fazer uma ponta", brincou a apresentadora.

Assim que o jornal "Bom Dia Brasil" foi encerrado, a loira surgiu com a fantasia e divertiu os jornalistas. "Ana Maria vem maravilhosa. Isso é onça", anunciou Chico Pinheiro, aos risos. "Bom, eu vou fazer uma ponta na novela Pantanal", soltou a veterana.

Na sequência, o Mais Você começou com cenas do folhetim adaptado por Bruno Luperi. "Estamos de Pantanal e com o som lindo de Maria Bethânia", explicou Ana Maria, sobre o tema de abertura regravado pela cantora.