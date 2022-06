Traição: noivo diz ter tido relações sexuais com padre mais de 20 vezes antes do casamento

O relacionamento ‘proibido’ entre um noivo e o padre Júlio Cezar Souza Cavalcante - que viralizou após a esposa divulgar os áudios da traição - continua sendo o assunto da semana. Isso porque, ao ouvir novamente as gravações, os internautas perceberam que o "infiel", identificado como Breno, teria tido relações sexuais mais de 20 vezes com o líder religioso. A “pulada de cerca” foi definida pelo religioso como um momento de “fraqueza” dos dois.

VEJA MAIS

Ouça os áudios:

Segundo as declarações de Júlio, os encontros teriam ocorrido antes do casamento do casal. Após a união, o pároco não teria aceitado mais se encontrar com o membro do triângulo amoroso. Tudo teria ocorrido em 2012, mas o conteúdo veio à tona na última sexta-feira (3).

“Eu precisei me confessar para continuar vivendo. Eu tenho o maior carinho por você”, disse o padre ao ser questionado sobre o motivo pelo qual ainda celebrou o casamento do casal.

A esposa de Breno ainda chega a insinuar investidas do sacerdote depois da união, mas ele nega.

"Abraço eu dou em todo mundo", respondeu.

Entenda a história

Aparentemente, a mulher teria descoberto a traição após se casar, e decidiu chamar o padre e o marido para conversar e ouvir os dois lados. Em um dos trechos do áudio, é possível ouvir o sacerdote dizer que o caso com o rapaz foi um “momento de fraqueza”.

“Foi uma grande fraqueza da qual eu me arrependi muito, Deus é testemunha. Eu sei que não é normal, que não deveria ter acontecido, eu fiz de tudo para me converter”, afirmou o padre.

Durante a conversa, os dois “culpados” não conseguem dizer exatamente quantas vezes mantiveram relações sexuais, o que causa ainda mais revolta na mulher. Ela questiona o fato do pároco, mesmo tendo tido um relacionamento com o noivo dela na época, ter aceitado celebrar a união dos dois. O padre diz que tinha “um carinho pelo casal”.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)