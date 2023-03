BBB 23: O que rolou na madrugada desta quarta-feira, 8? Brigas, conversas e choro

Os confinados do BBB 23 estão com os nervos à flor da pele, desde a eliminação de Key Alves na noite de ontem, 8. A madrugada desta quarta-feira, 9, não poderia ser diferente. Rolou muita conversa sobre o jogo, alguns enfrentamentos e até formação de novas alianças.

O Quarto Fundo do Mar ficou mais vazio sem Key. Domitila Barros e Cezar Black se abraçaram e desabafaram um com o outro. "Vai ser muito difícil, Black. Se já era difícil, vai ser muito difícil", disse a Miss. Cezar não conseguiu esconder a insatisfação e tristeza e caiu no choro. "A gente se aproximou e ficou muito próximo. Eu nunca tive um amigo aqui", concluiu o enfermeiro.

Ricardo é o mais novo membro do Quarto Fundo do Mar, com a sua chegada, Domitila foi acolhida e parabenizada por ele e ela retrucou. "5 Paredões. Estou contando com você para fazer justiça nessa casa!", declarou.

O Quarto Deserto ainda está com o maior número de participantes e falaram de votos durante a madrugada. MC Guimê, Cara de Sapato e Amanda falaram sobre as atitudes de Ricardo, sobre a troca de quartos.

Amanda acredita no bom coração de Alface, no entanto, Cara de Sapato não pensa em votar em Alface. Guimê também concordou. “Pra votar nele tem que vir bastante coisa a acontecer nessa casa aqui”, disse o cantor.

Fred e Ricardo, realmente, deixaram de ser amigos e agora são rivais no Jogo. Fred mencionou que não tem medo de ir ao Paredão com Alface. "Dependendo da configuração, tudo pode acontecer. Esse negócio de duas torcidas, se vir o Black [Cezar] e o Alface [Ricardo], que agora eles são unha e carne, eu não tenho medo desse Paredão", declarou.

Os ânimos alterados, curtindo os dias que restam como Líder, Fred ficou em silêncio e depois chorou copiosamente em seu quarto ao ver a foto do filho.