Guimê fala sobre expulsão e desmente boatos sobre briga com a produção do BBB 23

A expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato, após ambos terem cometido abuso contra a mexicana Dania Mendez, mexeu com todo o país. Após boatos sobre a sua reação ao sair da Casa, MC Guimê se pronunciou pela primeira vez.

“Essas notas que tão saindo sobre eu ter esbravejado com a produção, ter xingado o elenco, é uma mentira das piores. A direção sabe o carinho e respeito que tenho por todos eles”, afirmou MC Guimê, em primeiro vídeo público sobre o assunto.

“Vocês puderam me acompanhar dois meses na casa mais vigiada do Brasil e conheceram um pouco mais sobre o Guilherme Dantas, o coração do MC Guimê, o jeito que eu sou de verdade, porque ali não tem como criar personagem. É um jogo da vida real. Sou grato por tudo que vivi lá dentro, até os momentos ruins. Sei da trajetória que construí lá dentro e tenho noção dos erros que cometi na festa”, disse ainda o cantor em sua postagem.

MC Guimê anunciou que fará um pronunciamento com maiores informações sobre o ocorrido ainda na noite desta sexta-feira, 17.