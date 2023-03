BBB 23: Bruna e Amanda descobrem a Casa do Reencontro e contam para brothers; vídeo

Bruna Griphao e a médica Amanda viram imagens da "Casa do Reencontro" no BBB 23. As sisters estavam no quarto da Líder quando viram os confinados para a respescagem. Rapidamente, as sisters contaram da novidade para outros brothers da casa e suspeitaram de uma repescagem. O caso ocorreu nesta quarta-feira (22).

A gravação mostrava a casa da repescagem na tela principal, com alguns confinados, como Larissa, Gabriel e Cris, que foram vistos pelas duas. "Como se eles estivessem em outro lugar", conta Bruna para Cézar Black e Aline. "Certeza que vai ter repescagem", declarou Amanda.

A cena rapidamente gerou delírio nos internautas. Veja: