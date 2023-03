Ex-BBB Tina revela ter ficado com Richarlison no carnaval; atacante diz que foi sósia

Tina Calamba, ex-participante do BBB 23, revelou na manhã desta quarta-feira (22), ter ficado com o jogador da seleção brasileira Richarlison durante o carnaval. Pouco depois, o atancante se pronunciou e afirmou que, na verdade, a ex-sister se relacionou com o sósia dele.

O papo entre Tina, Larissa, Paula e Fred Nicácio rolou Na ‘Casa do Reencontro’. Na conversa, a modelo ter recebido mensagens de alguns famosos após a saída do programa, especialmente no carnaval, momento em que ficou com o Richarlison.

VEJA MAIS

"No carnaval, a Boo tava lá, a Tata. Aí eu fui depois no Poddelas, aí falei: 'foi no momento que você passou que eu tava lá, grudada com ele'. E ela: 'Ah Meu Deus!, e a Tata: 'Você viu o rosto dele?", contou Tina.

Curiosa, Larissa tentou relembrar o nome do atleta e quando pronunciou, Tina afirmou a identidade do rapaz. A angolana disse ter tido um caso com o atacante no último carnaval, mas não revelou a cidade em que estavam.

No Instagram, Richarlison atribuiu o caso ao sósia dele e ainda marcou o perfil do rapaz. "Tá aprontando aí, né?", disse.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)