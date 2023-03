BBB 23: Bruna Griphao tenta contato com a Casa do Reencontro

No gramado da casa do BBB 23, Bruna Griphao tentou contato com os eliminados que estão na Casa do Reencontro, aguardando a repescagem de uma dupla que será decidida pelo público nesta quinta-feira, 23. A atriz começou a gritar os nomes dos ex-colegas de confinamento, com maior ênfase ao nome de Larissa, que foi a sua melhor amiga no jogo.

"Alguma coisa muito louca vai rolar. Acho que a Paulinha tá achando graça sobre Alface e Sarah juntos", gritou a loira, se dirigindo à Larissa. "Ô Larissaaa! Lari, te amo".

A produção aumentou o som no jardim para abafar os gritos de Bruna.

Em seguida, ela começou a gritar outros nomes dos participantes da repescagem, como Tina, Fred Nicácio, Paula e Gabriel.