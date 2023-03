BBB 23: Fred Nicácio chora na Casa do Reencontro: 'Se eu entrar, eu aguento?'

Tina e Larissa tiveram que consolar Fred Nicácio, que entrou numa forte crise de choro no fim da tarde desta quinta-feira (23), na Casa do Reencontro do BBB 23. O médico alegou sentir "aperto no peito e falta de ar" e falou que está com medo de voltar para a casa principal do reality. "Será que é um castigo? Não sei se tô errado de pensar assim", analisou.

Larissa tentou tranquilizar Nicácio dizendo que falta pouco para saber quem vai voltar para o programa. O público terá que escolher dois participantes eliminados para retornarem na repescagem.

VEJA MAIS

"Eu tenho certeza que, se você entrar, você não vai sofrer tudo o que já sofreu. São só mais quatro semanas pra ganhar o prêmio, e se não ganhar, olha quanta visibilidade, oportunidade, coisa boa", disse Larissa.

"A gente viveu a maior experiência das nossas vidas. Não tem como sair dessa experiência como se nada tivesse acontecido. Não tem como sair disso ileso, o psicológico da gente não aguenta", acrescentou a sister.

Já Tina, disse que está pronta para voltar mesmo que precise viver tudo de novo.