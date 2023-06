No mês do orgulho, Fred Nicácio fala de projetos e causas sociais em entrevista exclusiva

O médico e influenciador Fred Nicácio entrou no Big Brother Brasil de 2023 e marcou um novo momento do programa: falou sobre racismo. De forma mais didática e exposta, o brother não poupou críticas e questionamentos ao ver situações de preconceitos raciais ocorrerem no programa.

Expansivo e taxativo, Fred retornou algumas vezes para o BBB 23, ao todo foram três, mas deixou a disputa milionária no dia 11 de abril, pouco mais de 10 dias antes da atração terminar. Em cada retorno do brother para o programa, ele retornava mais seguro de si. Na última vez, depois que ele teve acesso a intolerância religiosa que sofreu dentro do BBB 23, expôs os episódios para os participantes que continuavam dentro da casa.

Uma das características marcantes de Fred Nicácio é falar o que ele acha correto, o que pode não agradar muitos, mas está longe de ser um problema para ele, que não se deixa moldar pelas pessoas.

De poucos amigos, mas ao lado dos fiéis, Fred Nicácio não faz tudo pela fama e constrói uma rede representativa. Comunicando no Instagram para mais de 1 milhão de seguidores, o influenciador e médico dá seguimento aos seus projetos aliando as suas mais variadas carreiras dando voz às suas diversas facetas.

Fred Nicácio conversou com exclusividade com o Grupo Liberal no São João da Thay, no início deste mês de junho. Ao lado dele estava o marido Fábio Gelonese. O casal é cheio de amor, cuidado e companheirismo.

Fred Nicácio é casado com Fabio Gelonese desde 2015. (Vitor Eduardo / AgNews)

Veja a entrevista exclusiva do Grupo Liberal com Fred Nicácio:

1 – Fred, vivestes vários pós-BBB, mas agora está valendo. Como tem sido agora este momento?

FN: Este que é o definitivo, eu acredito, com o fim do programa há mais de um mês e meio. É um pós muito frutífero, estou colhendo muito tudo o que plantei, que eu conscientemente plantei lá dentro. Está sendo lindo! É muito afeto, uma explosão de carinho, muito respeito, admiração e muita gente se sentindo representada por mim lá dentro. Então isso me emociona em diversos momentos, são falas de mãe, de filhos, de irmãos, falas de várias pessoas, de diversas idades. Até as crianças saem correndo quando me reconhecem. Isso me nutre em um lugar muito nobre.

2 – Estamos no mês do orgulho LGBTQIA+. Do que tu tens orgulho.

FN: O Fred de 10 anos, o Fredzinho olhando hoje para o Fredão, de 36 anos, ele iria se sentir muito orgulhoso do homem que se tornou, e que ele vai continuar lutando para ser cada vez melhor, porque eu acho que é uma evolução. Estamos aqui para poder evoluir, melhorar, se aprimorar. Então sim, eu tenho muito orgulho da trajetória que eu tenho de vida, inclusive, a que eu deixei tão mais explícita para tantas pessoas através do BBB 23.

3 – O Fred é expansivo, mas também reservado. Como são esses tantos Freds?

FN: O Fred Nicácio é cheio de caixinhas e surpresas. Eu sei separar bem, conheço as várias possibilidades da minha existência e uso de acordo com o que me pedem. Então, quando eu preciso estar mais reservado, consigo esse espaço sem precisar ser grosseiro ou estupido, mas são comportamentos, e as pessoas leem isso... você leu isso, entendeu sem eu precisar falar nada.

4 – Você é um homem gay e preto, precisou lidar sempre com essas lutas. Mas agora como tem sido lidar com o racismo e com os racistas?

FN: Acho que nada mudou, mas agora eles só sabem mais sobre mim. Mas nada novo sob o sol, continuo vivendo situações racistas em diversos momentos e em diversos lugares da minha vida até hoje. Nada mudou, apenas está sendo filmado.

5 – Como está a carreira do influenciador, médico e apresentador?

FN: A medicina está bombando. Dr. Fred Nicácio cuidará disso e vai continuar cuidando! A medicina faz parte de mim, sou médico e sempre serei médico. Dentro deste lugar de ser médico, sou uma autoridade em saúde e bem estar, porque além de médico, sou fisioterapeuta, tenho essa pegada... A intenção é continuar sendo médico, mas agora para o audiovisual, onde a gente pode alcançar muitas pessoas. A minha rede, meu próprio Instagram, é um canal disso, onde eu tenho um quadro chamado ‘Fala Comigo, Doutor’. Ali eu discorro sobre informações de saúde, bem estar, entre outras curiosidades que valem a pena falar.