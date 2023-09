Linn da Quebrada se apresenta hoje na 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

Hoje (11), a programação da 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, dará destaque às “Vozes da Diversidade e Inclusão”. Com entrada gratuita, na Arena Amazônia, no Hangar Centro de Convenções, se apresenta Linn da Quebrada, a partir das 20h.

A multiartista traz para Belém a turnê “Trava Línguas”, que teve sua estreia em 2022. Linn da Quebrada pensou neste trabalho quando estava na estrada, ela explica que o projeto propõe um convite à pesquisa e ao aprofundamento em sua musicalidade mais complexa e provocante, travando e destravando em cena sua conexão com o álbum antecessor, Pajubá.

Com a presença de tambores e um trio de sopros, os ruídos da guitarra surgem em contraponto à voz rasgante de Linn, expondo uma narrativa sonora segue submersa em beats dançantes e eletrizantes, o que torna “Trava Línguas” a presentificação do ato de pensar & dançar.

A turnê já passou por Rio de Janeiro e São Paulo, e cidades do interior paulista como Campinas, São Carlos e Piracicaba.

Em “Trava Línguas”, Linn da Quebrada conta com Dominique Vieira (percussão e direção musical), Estefane Santos (trompete), Heloísa Albino (trombone), Érica Silva (guitarra), Cais Niara (DJ), Yaminah (saxofone) e Ayô Tupinambá (backing vocal), trazendo um som dançante e eletrizante.

Ela também se prepara para lançar um EP, que está em processo de criação com novas canções e que antecede o lançamento do seu próximo álbum de estúdio.

O reflexo da trajetória de Linn da Quebrada é intenso e entrega arte ao público, mas pede dele reflexão. Sem desenvolver projetos claros, a complexidade que envolve a multiartista explora muito de quem recebe suas entregas artísticas, como profundidade, para entender quem é e o que comunica Linn da Quebrada.

Além de cantora, ela também é atriz. Linn foi destaque como Pedrita, a amiga de Cassandra (Liniker), na série “Manhãs de Setembro”. Além disso, ela também atuou na terceira temporada da série Cine Holliudy e filmou ao lado de Fernanda Montenegro no longa "Dona Vitória”, longa original do Globoplay e produzido pela Conspiração em parceria com a MyMama Entertainment.

Linn da Quebrada foi uma das participantes do Big Brother Brasil 22. Na ocasião, ela expôs as duas lutas, posicionamentos e vivências, e ainda precisou lidar de forma didática com alguns ensinamentos e preconceito. Ela deixou o programa no 12º Paredão, com 77,6% dos votos, ela disputou a permanência na casa com Eliezer, que ficou com 15,66%, e Gustavo, menos votado com 6,74%.

Este ano, a multiartista venceu o Prêmio Faz Diferença, na categoria Diversidade. Em 2022, ela conquistou o Prêmio Geração Glamour, como Mulher do Ano; o Prêmio Ícone Mix, no Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade; e também o Prêmio Faz Diferença, na categoria Diversidade.

26ª FEIRA PAN-AMAZÔNICA DO LIVRO E DAS MULTIVOZES

Até o dia 17 de setembro, a 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes promove uma vasta programação no Hangar Centro de Convenções, iniciada às 9h e finalizada às 21h.

As apresentações musicais ocorrem na Arena Amazônia, com entrada gratuita.

Ao longo de hoje (11), diversas apresentações de dança ocorrem na Arena das Artes, como “Arrastão do Boi”, que mostra uma coreografia com dançarinos em cadeiras de rodas, às 9h30. Diversos grupos, criados em projetos sociais estaduais, ganharão destaque no dia da Vozes da Diversidade e Inclusão.

O TEAlentos fará uma apresentação a partir das 17h30. O projeto criado pela Sespa, tem como objetivo divulgar e valorizar as habilidades e talentos artísticos de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovendo lazer, visibilidade e inclusão social por meio da arte e cultura.

No Ponto do Escritor, mais de 15 autores estarão apresentando as suas obras no Hangar, desde às 14h30. Lucas Quaresma apresenta “Belém, Belém, de onde as tuas mangas vêm?”, Lauro Souza mostra “Vamos escrever um livro?”, Milena Lima expõe “Histórias de Milena”, e Ariolino Neres Sousa Júnior mostra a sua obra “2ª edição – Sistema de Cotas de Acesso ao Mercado de Trabalho para Pessoas com Deficiência”.

No dia 12, o destaque será as ‘Vozes da Baixada’, com shows de Zek Picoteiro e Potentes do Brega, e Victor Xamã com participação de Nic Dias e Sumanos. As apresentações musicais iniciam às 19h30.

Já no dia 13, terão espaço às Vozes da Democracia, com show de Chico César, às 20h. No dia seguinte, 14, será dedicado ao debate ambiental, com as Vozes do Clima, com apresentação de Kaê Guajajara.

Dando início ao fim de semana, na sexta-feira, 15, a Feira traz as Vozes do Marajó, se apresentam na Arena Amazônia, com Mestre Damasceno: Nativos Marajoaras, Cruzeirinho e Tambores do Pacoval, a partir das 20h.

No sábado, 16, é dia das Vozes dos Escritores Paraenses, o show será do Arraial do Pavulagem, a partir das 20h. E finalizando a Feira, com destaque às Vozes da Cultura de Paz, Gaby Amarantos é a grande atração, com show marcado para às 20h.

A Secult (Secretaria de Estado de Cultura) estima que nesta edição cerca de 400 mil pessoas passem pela 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes.