BBB 24: O que ocorreu na madrugada desta terça-feira, 9? Prova, choro e alfinetadas

A madrugada desta terça-feira, 9, começou com tudo no Big Brother Brasil 24! Além da entrada dos oito novos participantes na casa, os brothers foram surpreendidos com a primeira Prova do Líder da temporada. E para ficar ainda mais complicado o primeiro dia no game: a prova foi de resistência! Apenas os primeiros 18 participantes a entrarem no BBB participaram da dinâmica, que exigiu agilidade e bastante atenção dos brothers.

Fora do local de prova, os demais moradores aproveitaram o tempo para se conhecer melhor e analisar o jogo.

Prova do Líder

Na dinâmica, cada jogador ficou posicionado em uma bancada com um botão. Com bastante atenção, os brothers tinham que apertar o botão apenas em três situações: buzina, faróis ou quanto tocasse o sinal. O primeiro que apertasse o botão escolhia outro participante para cumprir o circuito junto com o brother que apertasse por último. Foram eliminados os participantes que não conseguiram cumprir todo o circuito a tempo ou apertassem o botão no momento errado. Além da liderança, o brother que ganhar a Prova do Líder também leva um carro. Confira a ordem das eliminações até o momento:

- Rodriguinho foi o 1º eliminado após 15 minutos de prova

- Lucas Luigi foi o 2º eliminado, após 42 minutos de prova

- Fernanda foi a 3ª eliminada após 47 minutos de prova

- Nizam foi o 4º eliminado após 1h02 minutos de prova

- Giovanna Pitel foi a 5ª eliminada após 1h14 minutos de prova

- Wanessa Camargo foi a 6ª eliminada após 4 horas de prova

- MC Bin Laden foi o 7º eliminado após 4h03 minutos de prova

- Yasmin Brunet foi a 8ª eliminada após 4h35 minutos de prova

- Lucas Pizane foi o 9º eliminado após 4h47minutos de prova

- Beatriz foi 10ª eliminada após 5h50 minutos de prova

- Vanessa Lopes foi a 11ª eliminada após 5h56 minutos de prova

- Leidy Elin foi a 12ª eliminada após 6h20 de prova

Alfinetada

Dividindo o mesmo espaço na Prova do Líder, Maycon e Marcus Vinicius tiveram um pequeno desentendimento durante a dinâmica. Enquanto o cozinheiro fazia um comentário sobre carros, o comissário de voo declarou: "Faz parte da resistência isso daqui?". O catarinense, então, respondeu: "Eu sonhei com essa "bagaça" há 24 anos, você acha que eu vim ficar de graça?". O comissário, então, respondeu que veio com o mesmo objetivo. "Eu também, amore", declarou. "Bora vender caro", completou o cozinheiro, deixando um clima tenso na disputa.

Choro

Após quase seis horas de prova, Beatriz começou a reclamar de dores e caiu no choro. Os brothers, então, tentaram tranquilizar a sister, afirmando para ela priorizar sua saúde. "Bia, olha para mim. A nossa vida já mudou só de a gente estar aqui. A nossa família está orgulhosa", declarou Marcus Vinicius. A sister tentou ficar mais algumas rodadas, mas não aguentou e desistiu, sendo a décima participante a deixar a disputa.

Primeiro casal

Durante um bate-papo com com Rodriguinho e Fernanda, Giovanna Pitel disse já ter sentido um clima de azaração na casa mais vigiada do Brasil. A sister acredita que Nizam está interessado em Giovanna, que entrou no BBB 24 após a decisão dos brothers. "Já mudei o casal. [...] Nizam já está ali no negocinho com Giovanna", afirmou Pitel. Rodriguinho e Fernanda concordaram com a sister, mas o cantor questionou com quem ela tinha imaginado que o brother ficaria. "Vanessa", respondeu a assistente social. O pagodeiro, no entanto, não via essa possibilidade. "Aquela criança lá? Não, ela tem 22 anos", respondeu.