Participantes BBB 24: conheça a manauara Isabelle que está no grupo Pipoca

Anunciada nesta segunda-feira (08), a manauara Isabelle, foi a escolhida pela votação popular entre as seis mulheres anunciadas como possíveis participantes do BBB 24. Isabelle tem 31 anos e é dançarina. Sua jornada começou em uma gravidez complicada da mãe, aos 13 anos. Começou a trabalhar aos nove anos vendendo roupa na feira com a avó. Aos 19, formou-se em Letras.

Sempre amou a arte e tem muito orgulho da cultura do Amazonas. Em 2014, ganhou o concurso de Rainha do Folclore do Garantido e ficou no posto por três anos. Em 2017, conquistou o título de Cunha Poranga do Garantido (mulher bonita, em Tupi Guarani). Hoje é dançarina no festival de Parintins e faz vários shows pelo Brasil.

Considera-se protagonista da própria vida e se diz a verdadeira essência da mulher do Amazonas. Atualmente está namorando. Empoderada, deixa claro que não gosta de ser mandada nem contrariada. Confessa ser um pouco manipuladora.

“Eu sou uma mulher aguerrida, carismática, destemida — tenho personalidade”, ressalta.

O ‘BBB 24’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality estreia nesta segunda-feira (08).