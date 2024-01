BBB 24: que horas começa o BBB hoje? Edição estreia nesta segunda-feira 08/01

Nesta segunda-feira (8), estreia a edição do BBB 24, da TV Globo. A competição começa com 31 participantes, todos em busca da chance de ganhar o prêmio que pode atingir até R$ 3 milhões.

Que horas começa o BBB 24?

O horário previsto para a estreia do BBB 24 é 22h25, logo após a exibição da novela Terra e Paixão. Assinantes poderão assistir ao reality pelo Globoplay.

Que horas começa o BBB 24 no Globoplay?

Além de ser transmitido diariamente logo após a novela "Terra e Paixão" às 22h25 na Globo, o BBB 24 também estará disponível no sinal aberto pela plataforma de streaming Globoplay, sendo possível assistir o programa ao vivo, 24 horas por dia, tanto pelo computador, quanto pelo aplicativo do Globoplay.

Como vai funcionar a estreia do BBB 24?

Na última sexta-feira (05), foram apresentados 18 participantes do BBB 24. Entre eles, 12 são do grupo Pipoca, considerados "anônimos" estão Leidy Elin, Maycon, Lucas Pizane, Deniziane, Marcus Vinicius, Beatriz, Mateus, Nizam, Giovanna, Alane, Fernanda e Lucas Luigi. No grupo Camarote, composto por seis celebridades, estão Wanessa Camargo, Yasmin Brunet, MC Bin Laden, Rodriguinho, Vanessa Lopes e Vinicius Rodrigues.

Durante o programa "Fantástico" no último domingo (07), os outros 13 concorrentes foram apresentados, sendo sete homens e seis mulheres. Após essa apresentação, iniciou-se a votação do público para selecionar dois desses 13 participantes - um homem e uma mulher - para ingressarem definitivamente no BBB 24. Os participantes selecionados pelo público serão integrados ao grupo já no programa de estreia desta segunda.