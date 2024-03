Lollapalooza 2025: pré-venda do 'Lolla Pass' começa nesta terça-feira (26/03); saiba os valores

O Lollapalooza 2024 ainda nem esfriou e os fãs já podem começar a se preparar para a próxima edição do festival. As vendas antecipadas do "Lolla Pass", ingresso que garante acesso aos três dias de evento, começam nesta terça-feira (26), para a 12ª edição do festival. A edição de 2025 está marcada para os dias 28, 29 e 30 de março, novamente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Preços e modalidades

Os ingressos do Lolla Pass variam de R$ 920,00 (meia-entrada) a R$ 1.840,00 (inteira). A modalidade "Entrada Social" oferece um ingresso por R$ 1.012,00 mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Vale ressaltar que haverá taxa de serviço e entrega para compras online.

Os preços do Lolla Pass 2025 são os mais acessíveis da próxima edição. Outras informações sobre venda de ingressos, line-up completo e serviços do evento devem ser revelados nos próximos meses, como de costume.

Como comprar

Os ingressos podem ser comprados online no site da Ticketmaster Brasil ou na bilheteria oficial do festival, localizada na Tokio Marine Hall, em São Paulo, de terça a sábado, das 10h às 17h (a bilheteria não abre em feriados e emendas de feriado).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)