'Lamapalooza': após fortes chuvas em SP, barro toma conta do gramado de festival e web reage 

Quem estava animado para assistir aos shows do segundo dia do Lollapalooza, em São Paulo, precisou enfrentar muita lama e barro ocupando o espaço da grama, ao longo deste sábado (23). Isso porque, desde a última sexta-feira (22) a chuva persiste em cair na capital paulistana causando transtorno em algumas áreas do Autódromo de Interlagos, que recebe o festival. Confira:

Um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver a real situação em que encontra-se a grama após as fortes chuvas. A maioria do público precisou utilizar capa de chuva para se proteger. O assunto foi bastante comentado nas redes sociais. Confira a repercussão: