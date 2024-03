Lollapalooza Brasil 2024: Conheça SZA, a cantora que se vai se apresentar pela primeira vez no país

A cantora SZA é uma das celebridades que vão se apresentar no Lollapalooza Brasil 2024, que vai ocorrer entre os dias 22 de 24 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A artista norte-americana subirá ao palco na noite de domingo (24), sendo esta a primeira vez se apresentando no Brasil. Headline do festival, a dona do hit "Kill Bill" é uma das artistas mais aguardadas pelo público. Abaixo, conheça um pouco sobre a carreira de SZA.

Quem é SZA?

Solána Imani Rowe, conhecida pelo nome artístico SZA (de pronuncia Si-za), é uma cantora e compositora nascida em 8 de novembro de 1989 na cidade de San Luis, Missouri, nos Estados Unidos. A famosa canta músicas do gênero R&B e possui dois álbuns de estúdio: "Ctrl" e "SOS", sendo o último ocupando a primeira posição da Billboard 200.

Com o feito, SZA quebrou o recorde de maior semana de streaming de todos os tempos para um álbum de R&B, tornando-se o álbum feminino número um mais longo da década e o primeiro álbum de R&B a passar suas primeiras sete semanas no topo da parada desde Whitney Houston (1987).

No álbum “SOS”, a música “Kill Bill” é uma dos sucessos da cantora, acumulando quase 1 bilhão de reproduções nas plataformas de música e vídeo. Com essa faixa, a cantora fez sua estreia no topo da parada Hot 100 da Billboard em abril de 2023.

Em 2024, ela liderou a lista de indicações no Grammy, que é considerado o prêmio mais importante no meio musical. Na premiação, SZA ganhou o prêmio de "Melhor Música R&B" com a música "Snooze". Em 2022, a cantora foi premiada com o Grammy de Melhor Performance Pop Duo/Grupo com a faixa “Kiss Me More”, em parceria com a artista norte-americana Doja Cat.

Com um total de nove indicações, impulsionada pelo sucesso de seu álbum "SOS" no topo das paradas, a artista conquistou três prêmios na cerimônia realizada em fevereiro deste ano, incluindo Melhor Canção de R&B e Melhor Álbum de R&B Progressivo.

Em sua trajetória, acumula 24 indicações ao prêmio. Destaca-se também sua nomeação ao Oscar por Melhor Canção Original em 2019, pela música “All The Stars”, em colaboração com Kendrick Lamar, parte da trilha sonora de “Pantera Negra”.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de Oliberal.com Rayanne Bulhões)