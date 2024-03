Lollapalooza 2024: onde assistir, horários, como ir e como comprar ingressos para o evento

O Lollapalooza 2024 inicia às 11h desta sexta-feira (22/03) e se estende até as 23h do domingo (24/03). Como nos outros anos, o evento ocorrerá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Esta edição contará com os artistas Blink-182, Limp Bizkit, The Offspring, Sam Smith, entre outros. Os interessados ainda podem comprar ingressos pros próximos dias. Veja onde assistir, horários e como comprar os ingressos:

Onde assistir o Lollapalooza 2024?

O Lollapalooza 2024 terá transmissão de alguns shows ao vivo através dos canais Multishow, Bis e Globoplay, todos a partir das 14h30. No serviço de streaming Globoplay, os shows serão transmitidos em 4K.

Como comprar ingresso para o Lollapalooza 2024?

Os ingressos para os próximos dias do Lollapalooza 2024 podem ser adquiridos no site da Ticketmaster, com taxas. e na bilheteria local, sem taxas.

Qual valor do ingresso do Lollapalooza 2024?

Confira os valores dos ingressos ainda disponíveis:

Lolla Double: R$ 840 (meia) | R$ 959 (entrada social) | R$ 1.680 (inteira)

Lolla Day - Sexta: R$ 660 (meia) | R$ 756 (entrada social) | R$ 1320 (inteira)

Lolla Day - Sábado: R$ 600 (meia) | R$ 690 (entrada social) | R$ 1200 (inteira)

Lolla Lounge Day - Sábado ou Domingo: R$ 1.850 (meia) | R$ 1.940 (entrada social) | R$ 2.450 (inteira)

Lolla Confort Day - Sábado ou Domingo: R$ 1.062 (meia) | R$ 1.198,20 (entrada social) | R$ 2.124 (inteira)

Como chegar ao Lollapalooza?

O Autódromo de Intelagos pode ser acessado pela estação Autódromo, Linha 9 - Esmeralda/Osasco - Bruno Covas-Mendes/Vila Natal. A estação funcionará 24h por dia durante a duração do festival e as demais estações terão operações desembarque e integrações ininterruptas.

Também é possível usar o trem expresso da Estação Pinheiros. Nesta sexta-feira, ele circulará de hora em hora, das 10h30 às 16h. No sábado e no domingo, o veículo sai de meia em meia hora, no mesmo horário. No retorno, das 00h às 2h, sai um trem a cada 5 minutos, intercalando entre as estações Osasco e Pinheiros. O valor de ida e volta é de R$ 30.

O Lollapalooza 2024 também conta com transportes oficiais do evento: o Lolla Express e o Lolla Transfer.