Lollapalooza Brasil divulga mapa do festival; veja onde ficarão os palcos e pontos de hidratação

Com a chegada da 11ª edição do Lollapalooza Brasil, nos dias 22, 23 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o festival divulgou o mapa do evento da edição de 2024. A organização inicia a entrega das pulseiras "cashless" - que permitem compras sem dinheiro físico - na bilheteria e nos domicílios.

O mapa é parecido com o do ano passado. A entrada e saída do público será pelos portões A e G. Um esquema especial de transporte público será divulgado em breve. Os tradicionais "morrinhos" permanecem para garantir melhor visão dos shows. A roda-gigante, sucesso de público, também se mantém no evento.

Os banheiros estão conectados à rede pública, o que promete garantir comodidade e higiene, segundo a organização. Além disso, oito pontos de hidratação estarão espalhados pelo festival.

Veja o mapa do Lollapalooza 2024

Mapa Lollapalooza Mapa do Lollapalooza foi divulgado pela organização do festival. Clique nas setas acima, no lado direito, para ampliar. (Foto: Divulgação Lollapalooza)

Atrações do Lollapalooza 2024

Na edição de 2024, serão quatro palcos, com mais de 70 atrações. Atividades simultâneas completam o evento, desde experiências gastronômicas até áreas de descanso.

O Lollapalooza Brasil 2024 acontece nos dias 22, 23 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre as atrações principais estão Titãs, Blink-182, Arcade Fire, Limp Bizkit, SZA, Thirty Seconds to Mars e Sam Smith. Os ingressos estão à venda na página do festival na Ticketmaster.

Compras sem dinheiro com as pulseiras 'cashless'

Para quem optou por receber diretamente em casa a pulseira "cashless", que permite pagar pelos itens consumidos sem notas de dinheiro, os envios começaram há uma semana, para aqueles que optaram por retirar na bilheteria, as pulseiras já estão disponíveis, no Shopping Ibirapuera, zona sul de São Paulo, de segunda a sábado das 10h às 22h; aos domingos e feriados, a entrega está disponível das 14h às 20h.

Quem quiser efetuar a pré-carga das pulseiras "cashless" pode fazer a partir desta quinta-feira no site dedicado para esta operação, o lollapaloozabr.com/servicos. O processo é todo on-line e permite recargas.