Baterista de Blink-182 ameça cancelar show no Brasil; piada de Diego Miranda irritou Travis Barker

O baterista de Blink-182, Travis Barker, ameaçou cancelar o show da banda no Brasil. A situação foi causada por uma piada de Diego Mirada, vocalista e guitarrista da Scracho, banda brasileira.

Travis publicou em seus stories no Instagram um anúncio misterioso: uma imagem com o fundo preto e “Amanhã” escrito. Um fã-clube da banda republicou a imagem no Twitter: “O que vocês acham que Travis está tramando?”

Nos comentários, Diego respondeu: “Ele cancelará o show no Brasil amanhã”. O tweet irritou Travis, que, por sua vez, disse: “F***-**. Eu vou cancelar, então”.

Diego respondeu o baterista de Blink-182 dizendo que era apenas uma piada e pedindo que, por favor, Travis não cancelasse.

Outros internautas responderam Diego com brincadeiras: “Diego eu te amo, mas vou passar a te odiar se isso acontecer”, disse uma usuária; “nunca imaginei que o vocalista da minha banda favorita seria o pivô disso tudo”, comentou outro.

A banda Blink-182 foi confirmada no Lollapalooza Brasil 2024, o que trouxe alegria aos fãs após a atração ser cancelada na edição do festival de 2023. O cancelamento foi devido a uma lesão na mão de Travis Barker e Twenty One Pilots, formado por Tyler Joseph e Josh Dun, substituiu a banda.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)