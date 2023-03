Blink-182 cancela show no Lollapalooza 2023; Twenty One Pilots é substituto

O Blink-182 teve que cancelar seu show no Lollapalooza Brasil 2023, que iria acontecer no dia 25 de março. Nesta quarta (1º), o festival de música anunciou em suas redes sociais que a banda de rock teve que cancelar sua presença devido o baterista da banda, Travis Barker, ter realizado uma cirurgia nos dedos.

A banda faria sua primeira passagem pelo Brasil, o que deixou os fãs brasileiros bastante animados, principalmente pelo retorno do guitarrista Tom DeLonge, que havia deixado a banda em 2015. Sendo uma das atrações principais, o Blink-182 iria se apresentar no 2º dia de shows (25), único dia em que os ingressos foram esgotados com antecedência. A banda Twenty One Pilots, que desde 2011 é um duo, foi escolhida para substituí-la.

Sobre o ingressos, o Lollapalooza informou: “Tendo em vista o cancelamento da apresentação da banda, disponibilizaremos por liberalidade aos titulares de compra de ingressos das modalidades Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day do dia 25/03 a possibilidade de manter o ingresso ativo e comparecer ao evento ou, no período de 01/03 a 07/03/2023, solicitar o reembolso do valor dos ingressos”.

O reembolso do valor do ingresso é feito apenas pelo titular no site oficial do Lollapalooza.

Blink-182 retornará em 2024

Mas, para alívio dos fãs, o Blink-182 retornará para se apresentar no Lollapalooza do ano que vem. “Temos o prazer de informar que a banda confirmou que voltará e se apresentará na próxima edição do Lollapalooza Brasil em 2024”, comunicou o evento.

A 10ª edição do Lollapalooza Brasil está marcada para acontecer nos dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Atrações do Lollapalooza

Para o sábado, atrações como Tame Impala, Jane's Addiction, The 1975, Jamie XX, Fred Again, Melanie Martinez, Yungblud, Aurora, Tove Lo, Kali Uchis e a cantora brasileira Ludmilla também estão no line-up.

Confira outros artistas confirmados:

