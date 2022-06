Travis Barker, baterista do Blink-182, é hospitalizado com urgência e filha pede orações

O baterista do Blink-182, Travis Barker, foi hospitalizado com urgência na última terça-feira (28), nos Estados Unidos. Conforme o site americano TMZ, o músico chegou com a mulher, Kourtney Kardashian, no Hospital West Hills, mas, devido sua condição, foi transferido em uma ambulância para o hospital Cedars Sinais.

Sem informar seu estado ou problema de saúde, Travis usou seu Twitter para pedir que Deus o salvasse. "God save me", disse ele para seus seguidores. Já a filha do baterista, Alabama Barker, usou seus stories do Instagram para pedir orações e pensamentos positivos. "Por favor, mande suas orações", escreveu ela, com um emoji de choro no final. As causas da emergência médica não foram divulgadas e nem se o músico continua hospitalizado.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes, editor web de O Liberal.com)