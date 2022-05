Porção de comida servida no casamento de Kourtney Kardashian chama atenção dos seguidores

A socialite do clã mais famoso de Hollywood, Kourtney Kardashian, casou no último domingo (22) com o baterista Travis Barker, em uma cerimônia íntima no Castelo Brown, na Itália. Após o esperado "sim", o casal e os convidados foram se divertir pelo salão de festa do castelo, porém, o que chamou atenção dos internautas foi o tamanho da porção de comida que era servida no jantar.

VEJA MAIS

O registro do buffet foi publicado pela irmã da noiva, Kylie Jenner, que filmou o momento exato em que os garçons serviam uma pequena colher de macarrão no prato dos convidados. Não demorou muito para a quantidade repercutir entre os internautas e virar meme. Confira o registro:

Nos comentários, os usuários passaram a brincar afirmando que os presentes na festa iriam passar fome. "O povo chegando em casa e tendo que bater uma larica pois não conseguiu ficar satisfeito num casamento MILIONÁRIO", brincou um. "Osh, pq não serviram logo no garfo?", disse outra. Um aproveitou para ressaltar que, provavelmente, o casamento tinha mais de 5 pratos de entrada, por isso a quantidade era pequena. Confira os tweets:

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)