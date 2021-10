Megan Fox e Kourtney Kardashian deixam a web enlouquecida em foto fazendo topless

A atriz Megan Fox e a socialite Kourtney Kardashian vem esquentando a web ao compartilharem fotos da nova campanha da SKIMS, marca de lingerie de Kim Kardashian. Nos vários cliques ousados, as musas seguram os seios fartos e posam só de calcinha. "Kourt, para sempre não é o bastante", escreveu a ex estrela de "Transformers" ao compartilhar a foto com seu seguidores, confira:

Em outra publicação, agora postada por Kourtney, as morenas ficam juntinhas apenas com uma maçã afastando suas bocas. "Maçãs ou cerejas?", perguntou a empresária.

Ambos registros atiçaram a fantasia dos fãs e ganharam quase quatro milhões de curtidas e inúmeros comentários ousados. "Queria ser essa maçã", disse um fã brasileiro. Em inglês, outra comentou. "De onde eu sou, meninas querem meninas". Um seguidor foi além e confessou. "Isso estará nos meus sonhos hoje a noite".

Megan fox e Kourtney Kardashian se tornaram amigas após começarem a namorar o cantor Machine Gun kelly e o baterista Travis Barker, respectivamente. Ambos artistas são parceiros no mundo da música, o que estreitou a relação das musas. Em um clique no banheiro, Megan se declarou para a amiga. "Kourtney e eu estamos apaixonadas".