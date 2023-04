Travis Barker, baterista do Blink-182, anuncia kit de lavagem intestinal; veja o valor

O baterista da banda Blink-182, Travis Barker, anunciou em suas redes sociais a venda de um kit de lavagem intestinal, o que deixou seus fãs surpresos. O músico postou um vídeo em seu perfil no Instagram, no qual aparece divulgando o produto, que é vendido pela marca Liquid Death, conhecida por sua água em lata.

No vídeo, Travis fala sobre como usa a água da montanha da marca para manter a saúde intestinal e, em seguida, apresenta o kit de lavagem. O produto está sendo vendido por 182 dólares, cerca de 919 reais, na cotação atual.

"Qual é o meu segredo? Como eu me casei com a mulher dos meus sonhos? Como eu tive uma carreira tão bem-sucedida na música? Eu uso água da montanha da Liquid Death. No meu c*".

A novidade gerou diversas reações nas redes sociais, com alguns fãs se mostrando interessados na compra do produto, enquanto outros demonstraram surpresa e até desaprovação. Veja!

