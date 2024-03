Vocalista do Blink-182 recebe fãs com violão em frente a hotel em São Paulo

Esperado desde o ano passado, o vocalista do Blink-182, Mark Hoppus, surpreendeu os fãs que estavam na frente do hotel onde a banda está hospedada, em São Paulo, com um pequeno “show de aquecimento”, na última quinta-feira (21).

O cantor desceu até a calçada na frente do Hotel Rosewood e aproveitou o momento ao lado dos fãs. Nas redes sociais, também publicou um vídeo do momento em que cantou a música “Dammit”. “Fiquei com o bolso de trás do avesso o tempo todo. Muito legal, Mark. Idiota”, brincou ele.

Em outra publicação, o artista compartilhou fotos dos fãs, seguido da legenda: “Antes de eu experimentar cachaça pela primeira vez”.

Integrada por Tom DeLonge, Mark Hoppus e Travis Barker, a banda de rock norte-americana é a principal do Lollapalooza 2024 e fecha a noite do festival nesta sexta-feira (22).

Blink-182 no Brasil

Com mais de 30 anos de carreira, esta é a primeira vez que a banda se apresenta no Brasil. Na edição do Lollapalooza 2023, a atração foi cancelada devido a uma cirurgia de última hora do baterista Travis Barker.

Desde então, os fãs demonstravam preocupação com um possível novo cancelamento.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)