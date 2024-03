Incêndio no Autódromo de Interlagos impede o Lollapalooza? Veja o que aconteceu

Na noite da última quinta-feira (21), um incêndio atingiu uma tenda no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, na véspera do início do festival do Lollapalooza, que tem início nesta sexta-feira (22) no espaço público da cidade. O incêndio foi registrado por moradores da região. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais é possível ver o tamanho das chamas e a fumaça densa.

A empresa que organiza o festival confirmou o incidente, registrado como princípio de incêndio, que ocorreu de maneira isolada em uma tenda de apoio. Em nota, foi confirmada que não houve feridos e que as chamas foram rapidamente controladas, além disso, a administradora afirmou que o ocorrido não interfere na programação do Lollapalooza.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início por volta das 23h30 em uma tenda localizada na Avenida Berta Waitman. Três viaturas foram enviadas para conter o fogo, sendo "extinto pelas equipes", disse o perfil da corporação no X, o antigo Twitter.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com